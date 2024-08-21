Ливни с грозами и порывистым ветром обещают в Челябинской области 21 августа

Обильные осадки пройдут в отдельных районах

Сегодня, 21 августа, в Челябинской области пройдут дожди, местами сильные. В большинстве районов сохранится умеренно теплая погода, в горах будет около +16°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в утренние часы будет около +13°C, днем — от +19 до +21°C. Облачно, дождь с грозой. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду.

Дневной прогрев в Магнитогорске составит около +19°C. Дождь с грозой. Ветер юго-западный, до 4 метров в секунду.

В Миассе потеплеет до +17°C. Интенсивность осадков будет варьироваться от умеренного до небольшого дождя. Ветер юго-западного направления, до 4 метров в секунду.

Показания термометров в Сатке достигнут +16°C. День выдастся дождливым. Ветер западный, слабый.

В Троицке воздух прогреется до +22°C. В городе зарядят дожди. Ветер юго-западного направления, до 5 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе этим утром составит около +13°C, местами ниже. Днем градусники покажут от +17 до +22°C. Облачно, дожди. На отдельные районы обрушатся ливни, возможно с грозами и градом. Ветер западной четверти, от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.