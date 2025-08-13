Ливни с градом ждут жителей Челябинской области 13 августа

Объявлено штормовое предупреждение

Сегодня, 13 августа, погода в Челябинской области будет потенциально опасной: синоптики обещают ливни с грозами, может выпасть град. В температурном плане пока без изменений — около +20 градусов, местами чуть ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет +18...+20°C. Кратковременный дождь, местами сильный и с грозами. Ветер северо-западный, слабый.

Температура в Магнитогорске поднимется до +19°C. Умеренные осадки. Ветер северо-западного направления, около 2 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе, Златоусте и Сатке зафиксируются на +17°C. Дождь с грозой. Ветер северный, слабый.

Градусники в Бакале покажут около +15°C. Дождливо. Ветер северный, слабый.

Воздух в Еманжелинске прогреется до +20°C. Умеренный дождь. Утром прогремит гроза. Ветер западного направления, около 2 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от +18 до +23°C. Ветер неустойчивый, слабый, с усилением до 14 метров в секунду при грозах.