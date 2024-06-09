Ливни с градом пройдут в Челябинской области 9 июня

Местами температура опустится до +15 градусов

Сегодня, 9 июня, с погодой в Челябинской области вновь не повезет: синоптики обещают дожди с грозами, ливни и град. Порывы ветра местами будут достигать 25 метров в секунду. В регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске прогнозируют дождь, возможна гроза. Столбики термометров покажут около +16 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.

На юге Челябинской области воздух прогреется до +23 градусов, на остальной территории — от +15 до +20 градусов. Пасмурно, дожди, местами сильные и очень сильные. В отдельных районах грозы и град. Возможны туманы. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. При грозах ветер усилится до 25 метров в секунду.