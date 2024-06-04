Ливни с градом обещают жителям Челябинской области 5 июня

Местами прогремят грозы

В среду, 5 июня, в Челябинской области будет дождливо, местами пройдут грозы и град. Где-то сохранится жара выше +25 градусов, а где-то температура опустится до +20 градусов. Ветер будет сильным, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров ночью покажут около +14°C, днем потеплеет до +27°C. Переменная облачность, пройдет небольшой дождь. Возможна гроза. Местами ожидается град. Ветер западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, при грозе до 13 метров в секунду.

В Магнитогорске температура приблизится к +26°C. Небольшой дождь, ближе к вечеру небо прояснится. Ветер западный, до 7 метров в секунду.

В Миассе отметка на градуснике достигнет +23…+24 градусов. Небольшой дождь, во второй половине дня без осадков. Ветер преимущественно западного направления, до 6 метров в секунду.

Показания термометров в Сатке установятся в пределах от +20 до +22°C. Погода также выдастся дождливой. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Южноуральске будет до +26°C. В дневные часы возможен слабый дождь. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В Кыштыме погода под копирку.

В целом ночная температура воздуха в регионе будет варьироваться от +12 до +17°C. Местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах ожидается туман. Днем показания термометров поднимутся до +23…+28 градусов. Переменная облачность, в большинстве районов сохранятся осадки в виде кратковременного дождя, локально вероятны ливни. Гроза не исключается. Также жителям области обещают град, местами крупный. Ветер преимущественно западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, с порывами до 14—19 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 20—25 метров в секунду.