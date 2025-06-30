Ливни с градом и сильным ветром принесет очередной циклон в Челябинскую область

Несмотря на непогоду, день местами выдастся жарким

На смену прежнему циклону, который оказывал влияние на погоду в Челябинской области в последние дни, идет новый, который во вторник, 1 июля, принесет дожди с грозами, градом и штормовым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура воздуха предстоящей ночью составит от +13 до +15°С. Днем на порядок выше — от +25 до +27°С. Облачно с прояснениями, пройдут кратковременный дождь и гроза. Град не исключается. Ветер юго-западный, южный, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров этой ночью установятся в пределах от +10 до +15°С. Кратковременные дожди, грозы. В восточных районах возможны туманы. Дневной прогрев составит от +23 до +28°С. Облачно с прояснениями, в большинстве районов осадки сохранятся. Местами ожидаются ливни, локально — грозы и град. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы от 15 до 17 метров в секунду.