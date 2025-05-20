Ливни с градом и шквалистым ветром ожидаются в Челябинской области 20 мая

Местами прогремят грозы

Сегодня, 20 мая, в Челябинской области прогнозируют дожди с грозами. Может выпасть град. Температура воздуха в регионе будет варьироваться в пределах от +15 до +23°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске может потеплеть до +22°C. Облачно, дождь с грозой. Ветер преимущественно южного направления, около 10 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +17°C. Дождь, также возможна гроза. Ветер юго-западный, 11 метров в секунду.

Воздух в Миассе прогреется до +16…+18°C. Зарядит дождь. Ветер южного направления, около 7 метров в секунду.

Градусники в Златоусте покажут +17°C. Также дождливо. Ветер южный, до 5 метров в секунду.

В Бакале ожидается около +13…+15°C. И здесь не без осадков. Ветер юго-западного направления, до 6 метров в секунду.

В Еманжелинске — около +20°C и небольшой дождь. Ветер южного направления, 10 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +18 до +23°C. В горах и низинах будет около +15°C. Облачно, пройдут кратковременные дожди. Местами ожидаются ливни. Прогремят грозы. Вероятен град. Ветер южный, юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20 метров в секунду.