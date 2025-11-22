Ливни пройдут в Челябинской области 23 ноября

Объявлено штормовое предупреждение

В воскресенье, 23 ноября, непогода в Челябинской области усилится: местами пройдут ливни, на севере региона ожидается мокрый снег. Воздух при этом может прогреться до +8 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается небольшой плюс и слабый дождь. Днем осадки будут интенсивными, а столбики термометров поднимутся до +6. Ветер сохранится умеренным юго-западного направления.

На крайнем западе в воскресенье осадки будут сильными, на остальной территории — умеренными. Синоптики обещают дождь, на севере области — переходящий в снег. На дорогах гололедица. Ночью температура воздуха составит 0...+5 градусов, в дневные часы — от +3 до +8 градусов. Ветер южный, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.