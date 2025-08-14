Ливни, порывистый ветер и утренний туман ждут жителей Челябинской области 14 августа

В горных районах будет прохладно

Сегодня, 14 августа, на отдельные районы Челябинской области обрушатся ливни. В целом кратковременные дожди ожидаются по всей области. Столбики термометров могут подняться до +22°C, в горах будет чуть ниже, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет около 20°C тепла. Пройдут кратковременные дожди. Ветер преимущественно северного направления, 4 метра в секунду.

В Магнитогорске воздух также прогреется до +20°C. Дождь. Ветер северо-западный, слабый.

Температура в Миассе приблизится к +19°C. И здесь дождливо и также маловетрено.

Градусники в Златоусте покажут около +16°C. Кратковременные дожди.

Жителям Снежинска и Озерска тоже обещают дождь. Столбики термометров зафиксируются на +19°C. Ветер северного направления, до 3 метров в секунду.

Дневной прогрев в Троицке составит около +21°C. Небольшой дождь должен смениться солнечной погодой во второй половине дня. Ветер северный, до 4 метров в секунду.

В целом в регионе потеплеет до +17...+22°C. Дождливо, местами осадки будут сильными. Может выпасть крупный град. Ветер северный, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду. При грозах порывы могут достигать 18 метров в секунду.