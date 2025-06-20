Ливни обрушатся на отдельные районы Челябинской области 20 июня

В регионе действует штормовое предупреждение

Сегодня, 20 июня, день в Челябинской области выдастся дождливым. Местами осадки ожидаются сильными и с грозой и даже градом. При этом будет тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +23°C. Облачно с прояснениями, дождь. Вероятна гроза. Ветер южной четверти, около 4 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске поднимется до +22°C. Небольшой дождь. Ветер западный, около 6 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +21°C. Дождь. Ветер западного направления, до 4 метров в секунду.

В Златоусте и Верхнем Уфалее градусники покажут около +18°C. День пройдет под аккомпанемент дождя. Ветер западный, 4 метра в секунду.

Еманжелинцам синоптики обещают +24°C. Небольшой дождь усилится к ночи. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В Бредах ожидается +16°C и тоже дождливая погода. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

В Троицке потеплеет до +25°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.

В целом в регионе дневной прогрев составит от +19 до +24°C. Облачно с прояснениями, интенсивность осадков будет варьироваться. На отдельные районы обрушатся ливни. Местами прогремят грозы. Возможен град. В утренние часы туман. Ветер южной четверти, от 5 до 10 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду. При грозах усиление ветра до 25 метров в секунду.