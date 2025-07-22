Ливни и усиление ветра прогнозируют в Челябинской области 23 июля

Местами сохранится жаркая погода

В среду, 23 июля, в Челябинской области будет пасмурно, пройдут небольшие, а местами и сильные дожди. В большинстве районов ожидается умеренно теплая погода, на юге — жаркая, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров предстоящей ночью установятся в пределах от +16 до +18°C. Днем потеплеет до +21…+23°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью будет от +13 до +18°C. Днем температура поднимется до +18…+23°C, на юге воздух прогреется до +28°C. Облачно с прояснением, местами пройдут кратковременные дожди. На западные районы обрушатся ливни. Локально прогремят грозы. Возможен град. Ветер восточного направления, от 5 до 10 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.