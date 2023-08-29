Ливни и штормовой ветер сохранятся в Челябинской области 30 августа

Столбики термометров в горных районах покажут всего +7 градусов

В Челябинской области прохладная и дождливая погода сохранится и в среду, 30 августа. Также синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему прогнозируют штормовой ветер до 21 метра в секунду. Рассказываем о погоде подробнее.

Этой ночью в Челябинске пройдет дождь, местами сильный. Порывы ветра будут достигать 15—18 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов. Днем воздух прогреется до +12…+14 градусов. Облачно, дождь. Ветер преимущественно северного направления 8—13 метров в секунду.

В Миассе ожидается небольшой дождь. Столбики термометров покажут до +13 градусов.

До +7 градусов прогнозируют в Сатке. Там также будет дождливо.

В Верхнем Уфалее синоптики обещают до +12 градусов и непрекращающийся дождь.

В целом в регионе ожидается облачная погода и дожди, местами сильные. В отдельных районах ливни. В ночные часы температура составит от +3 до +8°C, днем потеплеет до +11…+16 градусов Цельсия. Ветер северной четверти от 8 до 13 метров в секунду с порывами до 21 метра в секунду.

В связи с ливнями и сильным ветром в регионе продолжает действовать объявленное накануне штормовое предупреждение.