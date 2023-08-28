Ливни и штормовой ветер ожидаются в Челябинской области 29 августа

В регионе объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 29 августа, в Челябинской области прогнозируют штормовой ветер и сильные дожди. День будет прохладным: столбики термометров поднимутся максимум до +15 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в Челябинске пройдет дождь, местами возможны ливни. Температура воздуха составит +8…+10 градусов. Днем ожидается облачная погода, дождь, местами сильный. Столбики термометров установятся в пределах от +12 до +14°C. Ветер восточный, северо-восточный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидается около +11 градусов. Облачно, дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду.

В Златоусте столбики термометров не поднимутся выше +6 градусов. Синоптики также прогнозируют дождь.

В Верхнем Уфалее воздух прогреется до +12 градусов. День будет дождливым.

В целом в Челябинской области в ночные часы синоптики прогнозируют +5…+10 градусов, в горах и низинах температура опустится до +1°C. Дожди, в отдельных районах ливни. Возможен туман. Ветер восточный, северо-восточный 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Днем потеплеет до +10…+15 градусов Цельсия. Облачно, дожди, местами сильные и очень сильные. Ветер восточного направления 6—11 метров в секунду, порывы могут достигать 21 метра в секунду.

В связи с ливнями и штормовым ветром в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Южноуральцев просят строго соблюдать правила пожарной и личной безопасности, не прятаться от дождя под деревьями и на остановках общественного транспорта.