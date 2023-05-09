Ливни и порывистый ветер прогнозируют в Челябинской области 10 мая

В регионе по-прежнему будет прохладно

В среду, 10 мая, в Челябинской области будет пасмурно. В северной и южной частях региона синоптики областного Гидрометеоцентра обещают дожди. Местами пройдут ливни. Погода по-прежнему будет прохладной и ветреной. Рассказываем подробнее.

Предстоящей ночью в регионе ожидается от 0 до +5 градусов. Местами возможны заморозки до −7 градусов. Облачно с прояснением, в южных районах региона пройдут осадки преимущественно в виде дождя, на крайнем юге до умеренных. В дневные часы синоптики обещают плюс 11 — 16 градусов, на юге будет холоднее — до +8 градусов. Облачно с прояснениями, в северной половине региона и на юге области пройдут небольшие дожди, на юго-западе прогнозируют ливни. Ветер восточного направления 5 — 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в среду также ожидается облачная погода с прояснением, днем будет небольшой дождь. В ночные часы похолодает до 0 градусов, днем воздух прогреется до плюс 12 — 14 градусов. Ветер восточного направления 5 — 10 метров в секунду.