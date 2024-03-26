Ливни и порывистый ветер ожидаются в Челябинской области в ночь на 27 марта

Пока в регионе сохраняется теплая погода

В среду, 27 марта, в Челябинской области ожидается непогода: почти на всей территории области пройдет дождь со снегом. Местами осадки будут существенными. Столбики термометров поднимутся до +7 градусов, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске предстоящей ночью будет около +1°C и небольшой дождь. Днем потеплеет до +6°C, осадки не прекратятся. Ветер восточный с переходом на южный от 4 до 9 метров в секунду.

В Магнитогорске продолжится спор сезонов: синоптики обещают дождь со снегом на протяжении всего дня. Ветер усилится до девяти метров в секунду. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Без изменений останется погода и в Миассе: +3°C и дождь со снегом. Ветер восточного направления до трех метров в секунду.

Столбики термометров в Златоусте покажут до +2°C. Ожидается дождь со снегом. Ветер преимущественно юго-восточный до шести метров в секунду.

В Верхнеуральске температура воздуха составит +2°C. Пройдет дождь со снегом. Ветер достигнет восьми метров в секунду.

Теплее всего будет в Аше: отметка на градуснике приблизится к +5°C. Небольшой дождь. Ветер северо-восточный до трех метров в секунду.

В целом столбики термометров этой ночью в регионе установятся в пределах от 0 до +5°C, в низинах опустятся до −3°C. Дожди, на крайнем юге возможны ливни. Днем синоптики обещают до +2...+7 градусов Цельсия и небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ветер восточный с переходом на южный 4—9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.