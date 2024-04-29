Ливни и похолодание до -2 градусов прогнозируют в Челябинской области в ночь на 30 апреля

Порывистый ветер сохранится

Во вторник, 30 апреля, в Челябинской области ожидаются ночные заморозки и ливни. Днем градусники покажут максимум +13 градусов. В регионе по-прежнему сохранится порывистый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске синоптики обещают переменную облачность, без осадков. В ночные часы похолодает до +1...+3 градусов, в дневные столбики термометров поднимутся до +10...+12 градусов. Ветер восточный с переходом на северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Магнитогорске в ночные часы будет около +4 градусов, днем воздух прогреется до +9...+12 градусов. Облачно с прояснением, небольшой дождь пройдет только утром. Ветер северный до 4,7 метра в секунду.

В Златоусте утром будет солнечно, но уже к полудню солнце скроется за облаками. Столбики термометров поднимутся до +10 градусов.

Аналогичная погода ожидается в Каслях, только градусник покажет чуть больше — около +13 градусов. Ветер северо-западный до 3,6 метра в секунду.

В Аше к вечеру прогнозируют дождь. Синоптики обещают +14 градусов.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет −2...+3 градуса, на юге — до +7 градусов. Облачно с прояснением, на севере без осадков, а на юге ожидаются ливни с грозами. Днем столбики термометров поднимутся до +8...+13 градусов. Погода сохранится пасмурной, на крайнем юге прогнозируют умеренные осадки. Ветер северо-западный до 10 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.