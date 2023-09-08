Ливни и пасмурная погода ждут челябинцев в День города

Столбик термометра достигнет отметки в +15 градусов

Праздничные дни, когда Челябинск будет отмечать 287-летие со дня основания, могут омрачиться осадками и пасмурной погодой. По данным аналитиков из «Яндекс Погоды», в субботу, 9 сентября, когда пройдут основные мероприятия, челябинцев ожидают ливни. Среднесуточная температура воздуха будет держаться в пределах +15 градусов по Цельсию. Чуть прохладнее будет в следующий день.

«Воскресенье, 10 сентября, будет пасмурным. Температура воздуха прогреется до +13°», — заявил руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Несмотря на мрачный прогноз погоды, мероприятия все же состоятся. ИА «Первое областное» составило афишу самых знаковых мероприятий на 9 сентября: девятичасовой рок-концерт, кубок города по КВН, концерт с участием Юлианны Карауловой и «Дискотеки Аварии» и, конечно, праздничный салют. Подробнее можно узнать в нашем материале.

Кроме того, горожан ожидают транспортные ограничения в центре и на северо-западе Челябинска. Со схемами организации движения можно ознакомиться здесь. Кстати, на этой неделе в наш город все же явилось короткое бабье лето: в репортаже нашего фотокорреспондента запечатлены красивые моменты наступившей осени.