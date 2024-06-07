Ливни, грозы и шквалистый ветер прогнозируют в Челябинской области

День будет жарким

Сегодня, 7 июня, в Челябинской области снова будет дождливо. Местами пройдут грозы, ливни и даже град. При грозах синоптики областного Гидрометеоцентра обещают усиление ветра до 25 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха поднимется до +18°C, днем отметка на градуснике достигнет +28°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер западный, северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы при грозе до 14 метров в секунду.

Жителям Магнитогорска синоптики также обещают дожди и грозы. В городе потеплеет до +27°C. Ветер западный, до 6 метров в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +24°C. День выдастся дождливым. Ветер преимущественно западного направления, до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Трехгорном достигнут +22…+24 градусов. Ожидается дождь с грозой. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Аше поднимется до +25°C. В городе также пройдет дождь и прогремит гроза. Ветер преимущественно юго-западный, до 3 метров в секунду.

Дождливо и в Озерске. Показания термометров покажут до +23°C. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

В целом утренняя температура воздуха в регионе составит около +17°C, днем показания термометров будут варьироваться от +26 до +31°C, на севере области приблизятся к +20…+25 градусам Цельсия. Облачно с прояснением, осадки в виде кратковременного дождя. Местами вероятны ливни и град. Ветер преимущественно западного направления, до 4—9 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 25 метров в секунду.