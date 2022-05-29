Ливни, грозы и шквалистый ветер обещают жителям Челябинской области

Синоптики обещают повышение температуры до +27°C

В понедельник, 30 мая, в Челябинской области прогнозируют шквалистый ветер, ливни и грозы. В отдельных районах возможны град и туманы, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на понедельник в регионе ртутные столбики покажут от +8 до +13°C, в низинах будет прохладнее — до +3°C. Днем в северной половине Челябинской области ожидается от +13 до +18°C, в южной воздух прогреется до +27°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные. Местами возможны грозы, град и туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду, при грозах — до 23 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник также ожидаются дожди, местами сильные. В ночные часы столбики термометров покажут до +11°C, днем воздух прогреется до +18°C. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный от 6 до 11 метров в секунду.

ЕДДС Челябинска опубликовала экстренное предупреждение о непогоде и напомнила о том, что из-за сильного ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем и повреждение слабо укрепленных конструкций.