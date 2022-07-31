Ливни, грозы и град прогнозируют в Челябинской области

При этом в регионе будет тепло

В понедельник, 1 августа, в Челябинской области пройдут дожди и грозы. В отдельных районах ожидаются ливни. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают до +27°С.

Этой ночью в регионе температура воздуха составит от +11 до +16°С, при прояснении ожидается понижение до +7°С. Днем столбики термометров покажут от +22 до +27°С, в горах и низинах обещают от +17 до +22°С. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, в северной половине области ливни. Местами прогремят грозы. Возможен град. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на понедельник столбики термометров покажут около +13, +15°С. Днем потеплеет до +23, +25°С. Облачно с прояснением, пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду.