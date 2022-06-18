Ливни, грозы и град обещают на Южном Урале

В регионе сохранится жаркая погода

Сегодня, 18 июня, в Челябинской области прогнозируют жару до +31°C и дожди, в отдельных районах пройдут ливни. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают грозы и град.

В столице Южного Урала температура воздуха этим утром составит около +15°C, днем столбики термометров покажут от +26 до +28°C. Переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы прогнозируют около +16°C, днем потеплеет до +31°C, в горах будет немного прохладнее — до +21°C. Облачно с прояснениями, в большинстве районов обещают кратковременные дожди, в горах ожидаются сильные. Также местами возможны грозы и град. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, при грозах порывы до 13 метров в секунду.