Ливни, град и шквалистый ветер ожидаются в Челябинской области 6 июня

Местами температура воздуха заметно снизится

Во вторник, 6 июня, в Челябинской области будет бушевать непогода. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют ливни, грозы, град и штормовой ветер. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +23 до +36 градусов, местами ниже. Рассказываем о погоде подробнее.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается +15…+17 градусов, днем по-прежнему будет около +30 градусов. Переменная облачность, небольшой дождь. Возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Магнитогорске синоптики прогнозируют +24…+27 градусов и небольшой дождь. Ветер северо-восточного направления до 5 метров в секунду.

В Озерске обещают около +23 градусов и пасмурную погоду. К вечеру ожидаются ливни. Ветер около 4 метров в секунду. Такой же погода будет в Сатке и Златоусте.

В Троицке по-прежнему будет жарко: столбики термометров покажут до +31 градуса. Вечером пройдет небольшой дождь.

В целом в Челябинской области в ночные часы будет +13…+18 градусов, в горах и низинах похолодает до +5 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +26…+31 градуса, в восточной половине сохранится аномальная жара до +36 градусов. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Также возможны грозы и град. Ветер северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду, при грозах до 25 метров в секунду.