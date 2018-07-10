/ Челябинск затопило после сильного ливня. Видео

Горожане жалуются на заполненные водой тротуары и дороги.

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Сильный ливень и град не прошел для Челябинска и местных жителей незаметно. Из-за разбушевавшейся стихии у многих горожан возникли проблемы с тем, чтобы добраться до дома. Дороги и проезжая часть сразу в нескольких районах оказались затоплены водой. Ее уровень не опускался даже после того, как ливень уже закончился.

И дороги, и тротуары затоплены, ни пройти, ни проехать, ливневки не справляются, хотя дождь закончился давно. Стоим — пережидаем. — поделились челябинцы.

В Венецию превратились кварталы и проспекты в центре города, а также — в районе Теплотехнического института. Также немало проблем создал обрушившийся на город сильный град. Пользователи соцсетей сравнивают его размер с пробкой от пластиковых бутылок. Ущерб, нанесенный стихией, устанавливается.