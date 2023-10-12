Литургию в честь Василия Носова будут транслировать в прямом эфире

Жители Челябинской области смогут наблюдать за редким церковным богослужением

В воскресенье, 15 октября, в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска впервые на Южном Урале проведут чин прославления южноуральского священника в лике святых. Наблюдать за ходом богослужения можно будет из дома — пройдет прямая трансляция.

«Литургия начнется в 9 часов утра. За богослужением состоится прославление в лике святых священника Василия Носова. Прямую трансляцию богослужения будет вести телеканал „Союз“», — сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

Священник Василий Носов был одним из тех, кого советская власть обвинила в принадлежности к «контрреволюционной организации». Василий Носов не признал себя виновным и не свидетельствовал против других. Его расстреляли 21 сентября / 4 октября 1937 года, а спустя 23 года реабилитировали посмертно.

Ранее внук Василия Носова, известный в Челябинске композитор и музыкант Георгий Анохин передал в дар Музею истории православия Новый Завет, принадлежавший деду.