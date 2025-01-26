Лицеист из Челябинска завоевал бронзу на Международной географической олимпиаде

Состязания прошли в Индонезии

Челябинец Артем Янцен, ученик лицея № 11, завоевал бронзовую медаль на Международной географической олимпиаде OLGENAS, которая проходила с 20 по 24 января в Индонезии. Всего российские школьники получили 2 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Уточняется, что олимпиада в Индонезии стала первым этапом в рамках подготовки к Европейской олимпиаде школьников по географии. И российские школьники показали на ней отличные результаты: две золотые медали завоевали москвичи Елизавета Киселева и Тихон Пуляев, серебряные — тоже москвичи Дина Ислямутдинова и Кристиан Рымарчук, бронзовые медали получили наш земляк Артем Янцен и Энжелина Гаязова из Ижевска.

«Поздравляю наших школьников. Радостно, что новый сезон сборная начала с медалей. В 2024 году Россия вошла в пятерку ведущих стран по результатам международных олимпиад. Надеемся, что и этот год будет ознаменован новыми достижениями и поможет еще большему количеству ребят реализовать свой потенциал и развить таланты — именно такую национальную цель поставил президент Владимир Путин»,— отметил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Поздравил ребят и министр просвещения России Сергей Кравцов.