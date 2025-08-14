Лишние сантиметры на талии повышают риск ранней смерти

Окружность талии у женщин не должна превышать 80 сантиметров, у мужчин — 94

Ученые уверены, что чрезмерное накопление жира в области живота связано с рядом серьезных заболеваний.

По словам врача-эпидемиолога и нутрициолога Елены Пудовой, лишние сантиметры на талии могут серьезно угрожать здоровью. Нормы таковы: у женщин окружность талии не должна превышать 80 сантиметров, а у мужчин — 94. Увеличение объема талии на один-два сантиметра от этих значений значительно повышает риск инсультов, инфарктов и преждевременной смерти: на 13% для женщин и на 17% для мужчин. Об этом нутрициолог рассказала gorsite.ru.

Специалисты при профилактических осмотрах обычно рассчитывают индекс массы тела. Однако более точным показателем является соотношение объема талии к объему бедер. Этот коэффициент позволяет выявить тип ожирения и оценить связанные с ним риски для здоровья. Оптимальные значения соотношения составляют 0,7—0,8. Превышение этих показателей может указывать на высокие риски развития заболеваний.

Большой объем талии может сигнализировать о наличии инсулинорезистентности, которая часто сопровождается гипертонией, атеросклерозом и диабетом второго типа. Кроме того, избыточный вес в области живота увеличивает риск рака простаты у мужчин и рака молочной железы у женщин, особенно после менопаузы.

Возрастные изменения также имеют значение: каждые пять лет талия может увеличиваться на пять сантиметров. Резкое увеличение массы тела в возрасте от 25 до 55 лет является статистически обоснованным индикатором риска развития онкологических заболеваний.

Увеличенный объем талии может также негативно сказаться на мужской потенции и репродуктивном здоровье женщин. Дамы с меньшей окружностью талии реже сталкиваются с бесплодием и хроническими заболеваниями половой системы.

Кроме того, размер талии влияет на когнитивные функции: исследования показывают, что меньший объем талии и оптимальное соотношение с бедрами коррелируют с более высоким уровнем IQ, особенно у женщин.

