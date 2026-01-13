Лиса стала частым гостем визит‑центра в нацпарке «Зигальга»

Посетителей просят не кормить животное и не контактировать с ним

В последние дни у визит-центра в Кордонном в национальном парке «Зигальга» все чаще можно встретить лису. Рыжая красотка спокойно гуляет среди автомобилей и не боится людей. Но встреч с плутовкой лучше избегать и уж тем более не следует подкармливать ее, предостерегли в нацпарке.

«Домашние „вкусняшки“ вредны для обитателей леса. К тому же такое угощение отучает зверей самостоятельно добывать пищу», — отметили в пресс-службе нацпарка.

Контактировать с лисой или гладить ее — опасно: важно помнить, что лисы — дикие животные и могут проявлять агрессию. А еще в большинстве случаев они являются переносчиками серьезных инфекций. Подхватить заразу можно, даже просто погладив плутовку.

Нередко лисиц южноуральцы стали видеть в черте городов. В конце декабря, например, этих животных замечали на улицах Озерска.