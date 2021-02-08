Лиса, собака и кошка умерли от бешенства в Челябинской области

Рассказываем, где ввели карантин

На минувшей неделе в Челябинской области зарегистрированы три свежих случая бешенства у животных, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

«Два случая бешенства выявлены в Еманжелинске: от смертельного вируса здесь погибли лиса и кошка. Еще один случай — в Копейске: здесь погибла собака», — уточняют сотрудники ведомства.

Уже несколько лет Челябинская область остается неблагополучной по бешенству среди зверей. Поэтому владельцам домашних животных рекомендуют вакцинировать своих питомцев. Вирус опасен и для человека.

«Бешенство — это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание с абсолютной летальностью. Его можно предотвратить, вылечить нельзя. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании, ослюнении бешеным животным», — напоминают в Россельхознадзоре.

С начала 2021 года на территории Челябинской области зафиксированы семь случаев бешенства. В населенных пунктах, где погибли животные, введен карантин. В прошлом году на Южном Урале было 69 случаев бешенства.