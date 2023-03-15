«В селе Буланово обнаружили труп дикой лисы. В садах под Челябинском погибла домашняя кошка. Оба животных заразились бешенством», — поясняют в Россельхознадзоре.
Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. В них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.
Всего с начала 2023 года на Южном Урале от бешенства погибли восемь животных: в январе пострадали животные в Сосновском и Октябрьском районах, в феврале — в Увельском районе, а в марте — в Еманжелинске, Увельском, Октябрьском и Сосновском районах.
Кстати, с 1 марта по 9 апреля в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства. Жители города могут бесплатно привить питомцев от бешенства во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.