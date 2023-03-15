Лиса и кошка погибли от бешенства в Челябинской области

В двух территориях объявлен карантин

В селе Буланово Октябрьского района и в СНТ «Березка» под Челябинском объявлен карантин по бешенству, сообщает в среду, 15 марта, пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В селе Буланово обнаружили труп дикой лисы. В садах под Челябинском погибла домашняя кошка. Оба животных заразились бешенством»,

— поясняют в Россельхознадзоре.

Населенные пункты, где выявлены погибшие животные, объявлены неблагополучными. В них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

Всего с начала 2023 года на Южном Урале от бешенства погибли восемь животных: в январе пострадали животные в Сосновском и Октябрьском районах, в феврале — в Увельском районе, а в марте — в Еманжелинске, Увельском, Октябрьском и Сосновском районах.

Кстати, с 1 марта по 9 апреля в Челябинске проходит месячник по профилактике бешенства. Жители города могут бесплатно привить питомцев от бешенства во всех участковых ветеринарных лечебницах ОГБУ «Челябинская ветстанция» и ЖЭУ.