Более 200 мешков мусора собрали сотрудники Минфина Челябинской области за время субботника

Ведомство проводило уборку территории на аллее финансистов на Алом поле

Именную аллею на челябинском Алом поле расчистили сотрудники министерства финансов региона. На традиционный субботник во главе с министром Андреем Пшеницыным вышли все сотрудники ведомства. Более 140 человек привели в порядок аллею финансистов, высаженную три года назад к вековому юбилею финансовой системы Челябинской области.

В 2018 году на Алом поле была высажена именная аллея финансистов. 35 деревьев, которым дали необычные названия: «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный», — прижились и полностью окрепли.

«Закладывая эту аллею, мы дали обещание, и в первую очередь себе, что будем ухаживать за деревьям, будем следить за их состоянием и судьбой. Мы хотели, чтобы зеленых крон в городе стало больше, чтобы новая листва и яркие ягоды рябины в будущем радовали гуляющих в парке горожан. Весеннее мероприятие, когда мы приводим в порядок аллею финансистов, уже стало для нас традицией. Это еще один повод провести внерабочее время вместе — на свежем воздухе, дружно, с пользой», — говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.

За два часа финансисты собрали более 200 мешков листвы и мусора, расчистили дорожки и газоны.

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от руководителей районов убрать и вывести весь мусор до майских праздников. Соответствующее поручение мэр озвучила сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании.