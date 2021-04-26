Именную аллею на челябинском Алом поле расчистили сотрудники министерства финансов региона. На традиционный субботник во главе с министром Андреем Пшеницыным вышли все сотрудники ведомства. Более 140 человек привели в порядок аллею финансистов, высаженную три года назад к вековому юбилею финансовой системы Челябинской области.
В 2018 году на Алом поле была высажена именная аллея финансистов. 35 деревьев, которым дали необычные названия: «липа бюджетная», «рябина доходная» и «клен сбалансированный», — прижились и полностью окрепли.
«Закладывая эту аллею, мы дали обещание, и в первую очередь себе, что будем ухаживать за деревьям, будем следить за их состоянием и судьбой. Мы хотели, чтобы зеленых крон в городе стало больше, чтобы новая листва и яркие ягоды рябины в будущем радовали гуляющих в парке горожан. Весеннее мероприятие, когда мы приводим в порядок аллею финансистов, уже стало для нас традицией. Это еще один повод провести внерабочее время вместе — на свежем воздухе, дружно, с пользой», — говорит министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын.
За два часа финансисты собрали более 200 мешков листвы и мусора, расчистили дорожки и газоны.
Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от руководителей районов убрать и вывести весь мусор до майских праздников. Соответствующее поручение мэр озвучила сегодня, 26 апреля, на аппаратном совещании.