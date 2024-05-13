Лига безопасного интернета проведет уроки для школьников Троицка и Челябинска

Взрослых эксперты Лиги приглашают на лекции и семинары

Челябинская область стала первым регионом страны, куда в 2024 году приехали эксперты Лиги безопасного Интернета. Они проводят уроки медиаграмотности для детей, лекции для родителей и семинары для педагогов.

«Наше интернет-пространство по-прежнему остается небезопасным. Информационная война продолжается. И именно семьи с детьми — основная целевая группа, которая находится под ударом», — говорит глава Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

С 13 по 15 мая мероприятия Лиги проходят в Челябинске, а 16 и 17 мая эксперты посетят Троицк. После Челябинской области эксперты Лиги поедут в Татарстан, Иркутскую область, Алтайский край и Самарскую область.