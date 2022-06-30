Лидер движения «Время Че» покинул Общественную палату Челябинской области

Законодательное собрание региона начало процедуру замещения вакантного места

Лидер челябинского экологического движения «Время Че» Феликс Панов досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Общественной палаты Челябинской области. Заксобрание региона сообщило о начале процедуры замещения вакантного места.

Информацию о прекращении полномочий Феликса Панова корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердил председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

«Решение об уходе он принял в связи с высокой нагрузкой по основному месту работы. Его заявление было рассмотрено и согласовано Общественной палатой региона», — сообщил председатель палаты.

Сам Феликс Панов не стал подробно комментировать свой уход.

«В моем заявлении подробно написана причина выхода из состава Общественной палаты. Отдельно отмечу, что благодарен коллегам в Общественной палате за годы продуктивной работы», — сказал он корреспонденту ИА «Первое областное».

Тем временем Законодательное собрание региона объявило о начале процедуры замещения вакантного места члена Общественной палаты Челябинской области. На сайте ЗСО сказано, что выдвинуть кандидатов в члены ОП могут некоммерческие организации. Документы на кандидатов будут приниматься до 21 июля 2022 года включительно.