Личный прием за солдатским обедом провел замгубернатора Челябинской области в ДНР

Александр Лазарев встретился с бойцами батальона «Южноуралец»

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Лазарев проверил восстановление дома и благоустройство в Ясиноватой.

В многоквартирный дом, который посетил Александр Лазарев, было прямое попадание снаряда. Тут заменили буквально все, от коммуникаций до кровли.

За последние два года более 16 тысяч раз город подвергался обстрелам.

Благодаря шефству Челябинской области в Ясиноватой за год было проложено более 10 километров дорожного полотна, построено несколько детских площадок, восстановлены социальные объекты, обновлены пешеходные дорожки.

«Мы видим все, что делается для города. Спасибо!» — это слова жителей прифронтового города Ясиноватой, обращенные к челябинцам.

К военнослужащим в «Южноуралец» Александр Лазарев приехал не только с миссией торжественно вручить награды. За солдатским обедом прошел импровизированный личный прием.

Тарелки сдвинули в стороны, замгубернатора записывал просьбы бойцов. Ребята обращались с социальными и бытовыми вопросами, с которыми столкнулись на родине их семьи. Александр Лазарев пообещал передать информацию губернатору.