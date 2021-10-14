Личный кабинет «НОВАТЭК-Челябинск» для юридических лиц расширил функционал

Теперь можно передать показания личных приборов учета и сразу увидеть сумму оплаты

На сайте «НОВАТЭК-Челябинск» для каждого контрагента работает «Личный кабинет», которым можно воспользоваться в любое удобное время. Здесь для юридических лиц представлена подробная информация о начислениях, оплате, остатках денежных средств (сальдо по договору), сроках поверки прибора учета.

Теперь здесь появился новый функционал — передача показаний приборов учета, который позволяет сразу же увидеть сумму оплаты за газ с учетом всех условий потребления.

«„Личный кабинет“» для юридических лиц полностью интегрирован с расчетными системами нашей компании. Он помогает выстраивать работу оперативно, практически в режиме онлайн, и существенно экономить время наших контрагентов. Это очень удобный инструмент для ведения бизнеса», — отметил генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

В «Личном кабинете» также можно скачать платежные документы, при необходимости скорректировать информацию о наименовании, контактах и реквизитах предприятия.