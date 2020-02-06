Личность пожилой женщины, попавшей в больницу с инсультом, установили

Информацию о том, кто она, рассказала соседка.

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В Челябинске установили личность пожилой женщины, госпитализированной в больницу с инсультом. В реанимации, без сознания, она лежит уже 11 дней. Все это время, правоохранительные органы пытались установить ее личность. За помощью обратились к поисковому отряду «Легион-СПАС».

Через некоторое время, жители города смогли понять, кто эта женщина. Информацию о ней рассказала соседка, которая узнала ее по фотографии.

«Сотрудники полиции установили личность женщины. Выяснили про родственников, их действительно нет в Челябинске. Скорее всего, им уже сообщили о случившемся», — сообщила сайту «Первый областной» координатор поискового отряда «Легион-СПАС» Татьяна Гроза.

Напомним, что женщину госпитализировали 26 января. Она была в магазине, расположенном по улице Коммуны, когда ей стало плохо. Ее госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 1, где диагностировали инсульт. Все это время женщина находится без сознания.