Личинки в столовой школы Троицка и правда были

Это подтвердила проверка управления образования администрации города

Сообщение о супе с личинками в школе № 7 города Троицка Челябинской области появилось в социальных сетях.

Прокуратура области организовала проверку по публикации СМИ о ненадлежащей организации питания в школе города Троицка. К проверке привлекли специалистов Роспотребнадзора.

Свою проверку провели в управлении образования города Троицка.

«Начальник управления выезжала в данную школу с проверкой организации питания и качества продуктов. Факт подтвердился. Ответственный сотрудник ИП должным образом не проконтролировала качество крупы, несмотря на то что, со слов руководителя, на продукты был сертификат соответствия. В этот день и директор, и медицинский работник снимали пробу. Наличия личинок насекомых не было выявлено», — приводит комментарий управления образования телеграм-канал «Газета „Вперед“».

Теперь в каждой школе города проверят качество организации питания. Родителей пригласили присоединиться к контролю.



