Льготники Челябинской области выберут пакет соцуслуг до 1 октября

Они могут решить, что получать: деньги или лечение и лекарства

В Челябинской области федеральные льготники, имеющие право на ежемесячную денежную выплату, могут до 1 октября текущего года изменить способ получения набора социальных услуг (НСУ). Возможны два варианта: получать льготы в натуральном виде или отказаться от них в пользу денежного эквивалента. Порядок разъяснила пресс-служба регионального Соцфонда.

Заявление о выборе формы получения НСУ необходимо подать до указанного срока, после чего новый способ начнет действовать с 1 января 2026 года. Подать заявление можно через портал госуслуг, лично в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Челябинской области или в Многофункциональном центре (МФЦ).

Если федеральный льготник не планирует менять способ получения НСУ, подавать заявление не требуется — действующий вариант сохранится до тех пор, пока не будет принято новое решение.

По словам исполняющего обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимира Шаронова, в состав набора социальных услуг входят:

предоставление лекарственных препаратов по рецепту; организация санаторно-курортного лечения; бесплатный проезд на пригородных поездах и междугородних маршрутах к месту лечения и обратно.

На сегодняшний день в регионе проживает более 292,3 тысячи федеральных льготников, из которых 120,4 тысячи получают НСУ в виде льгот. Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется и с 1 февраля 2025 года составит 1728,46 рубля в месяц, включая:

путевку на санаторно-курортное лечение — 205,95 рубля; обеспечение по рецептам лекарствами и медицинскими изделиями — 1331,30 рубля; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте — 191,21 рубля. Льготники могут выбирать, какую часть набора получать в денежной форме, а какую — в натуральном виде. Например, можно оставить бесплатные лекарства, а компенсацию за санаторно-курортное лечение и проезд получать деньгами.

Важно отметить, что, если льготник откажется от натуральных льгот в этом году, он не сможет воспользоваться ими в течение следующего года, пока не подаст новое заявление.

Право на НСУ имеют граждане с инвалидностью, ветераны боевых действий и члены их семей, пострадавшие от радиации и другие категории. Полный перечень доступен на сайте СФР.

Гражданам с инвалидностью, для которых ежемесячная денежная выплата установлена беззаявительно, НСУ предоставляется в натуральном виде. Ветераны боевых действий, для которых денежная выплата назначена после 24 июля 2023 года, могут получать НСУ сразу в денежном выражении или подать заявление на предоставление НСУ в виде льгот.