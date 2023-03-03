Льготники Челябинской области оформляют электронные проездные к месту лечения и обратно

Удобный сервис позволяет приобретать билеты не выходя из дома

В Челябинской области за 2022 год льготные категории граждан оформили 3,7 тыс. электронных билетов для бесплатного проезда железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает пресс-служба Отделения Социального фонда России по Челябинской области.

«Электронный талон РЖД очень удобный и полезный сервис для льготных категорий граждан. Если раньше льготники, в том числе инвалиды, должны были приезжать в кассу РЖД для оформления бесплатного проезда к месту лечения и обратно, то теперь билет на проезд по электронному талону РЖД можно получить онлайн, не выходя из дома», — говорит заместитель управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

После оформления электронных талонов сотрудником Социального фонда информация о льготнике автоматически поступит в транспортную компанию. В результате пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис предложит оформить билет по льготе Социального фонда — ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС.

По данным фонда, 2,2 тысячи человек воспользовались бесплатным проездом, чтобы отправиться к месту санаторно-курортного лечения. Еще 1,5 тысячи человек — чтобы добраться до места предоставления высокотехнологичной медицинской помощи.