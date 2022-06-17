Лейла Намазова‑Баранова стала почетным профессором ЮУГМУ

Президент Союза педиатров России ведет совместные проекты с медиками из Челябинской области

Южно-Уральский государственный медицинский университет присвоил звание почетного профессора своего вуза президенту Союза педиатров России Лейле Намазовой-Барановой. На заседании ученого совета вуза в честь Дня медицинского работника ей вручили академическую мантию и шапочку, а также диплом и почетный знак, сообщает пресс-служба вуза.

Поводом к присвоению звания послужил вклад Намазовой-Барановой в образование и науку в сфере медицинской помощи детям и участие в проектах ЮУГМУ и Минздрава Челябинской области.

«Звание почетного профессора Лейла Сеймуровна заслужила грандиозным вкладом, который она внесла в наши общие проекты по развитию медицинской помощи детям. Лейла Сеймуровна не просто выдающийся деятель здравоохранения, но и наш товарищ и соратник. Мы рады, что визит профессора Намазовой-Барановой в Челябинск и вручение ей всех атрибутов звания почетного профессора ЮУГМУ символично совпали с празднованием Дня медицинского работника», — заявил и. о. ректора вуза, академик РАН Андрей Важенин.

Намазова-Баранова поблагодарила коллег за высокую награду и высказала уверенность, что вместе они смогут сделать еще очень много полезного и для жителей Челябинской области, и в целом для страны.