Летящим в тропики челябинцам советуют привиться от желтой лихорадки

Рассказываем, как сделать такую прививку

Челябинцам, которые планируют лететь в Южную Америку или Африку, советуют привиться от желтой лихорадки, которую переносят инфицированные комары. В некоторые страны туристов и гастарбайтеров вообще не пускают без сертификата о такой прививке, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

В Челябинске вакцинацию от желтой лихорадки проводят в городской клинической больнице № 1 на улице Воровского, 16. Медучреждение также выдает сертификаты международного образца о вакцинации.

«Рекомендуется проведение вакцинации за 10 дней до въезда в эндемичные районы. Продолжительность иммунитета составляет не менее 10—15 лет. Вакцинация проводится взрослым и детям в возрасте от 9 месяцев и старше. Вакцина вводится подкожно однократно. Запрещено введение беременным женщинам и женщинам при грудном вскармливании», — говорит заместитель главного врача по медицинской части челябинской ГКБ № 1 Татьяна Колчинская.

Вакцина от желтой лихорадки не входит в Национальный календарь обязательных прививок и является платной.