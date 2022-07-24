Летучая мышь залетела в квартиру к жительнице микрорайона в Челябинске

На помощь испуганной девушке пришел сосед

В микрорайоне Академ Риверсайд в Челябинске к жительнице одного из домов ночью залетела летучая мышь. Испуганная девушка попросила помощи в соцсетях. На подмогу пришел один из соседей. Об этом написали в паблике микрорайона во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 22 июля, в доме № 8 по улице Наркома Малышева. Как сообщила пользователь Елена Бабкина, ее кот загнал летучую мышь в шкаф, и покидать его она не желала.

«Может ее дихлофосом травануть или может кто-то поможет за оплату? Боюсь ее до чертиков»,— написала девушка.

Размещенный в паблике пост увидел один из соседей девушки. Он пришел, достал летучую мышь из шкафа и выпустил на улицу.

«Пришел, достал мышку и отпустил на волю. Мышка, целая и невредимая, полетела. Мир не без добрых людей»,— написала Елена Бабкина.

Сам спаситель рассказал журналисту ИА «Первое областное» о том, что пришел на помощь девушке не раздумывая.

«По пути идти было, почему бы и не помочь, когда есть возможность. Страшно не было, это ж мышка. Уверен, мышь там напугалась больше всех»,- ответил Владимир Батаржанов.

Одна из местных жительниц в комментариях под постом написала, что несколько лет назад к ней тоже залетала летучая мышь. Испугались обе, и спустя несколько часов «борьбы» челябинка смогла выгнать незваную гостью на улицу.