Летом южноуральские студенты могут подработать курьерами и грузчиками

Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали плюсы и минусы профессий, не требующих опыта работы

Совсем скоро южноуральские студенты сдадут последние экзамены и отправятся на долгожданные каникулы. Кто-то будет все лето отдыхать, а кто-то не упустит случая подзаработать. Кем могут устроиться студенты на лето и какие минусы и плюсы у этих вакансий, корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали аналитики «Авито Работы».

Эксперты советуют студентам из Челябинской области рассматривать те предложения, в которых работодатель не требует опыта работы. Таких в регионе более двух тысяч, причем половина из них приходится на столицу Южного Урала. Одна из самых популярных вакансий — курьер, таких объявлений насчитывается в Челябинской области более 300. За день курьер может заработать более 2000 рублей, при этом работодатели готовы компенсировать расходы на проезд и мобильную связь. Среди плюсов — дополнительный доход за счет чаевых, выбор удобного времени для работы и возможность весь день кататься на велосипеде, выполняя заказы. Минусы — работать придется при любой погоде, а также мириться с недовольством и грубостью некоторых клиентов.

Без опыта студенты могут устроиться промоутерами и выбрать наиболее подходящую работу из 100 вакансий, предложенных южноуральскими компаниями. Раздавать листовки можно как на улице, рассказывая о каких-либо акциях и предложениях, так и разносить по почтовым ящикам или клеить на доски объявлений, если общаться с людьми не хочется.

«Заработки напрямую зависят от выполненных объемов, за один час можно получить 100—200 рублей. Плюсы: деньги выплачиваются сразу после завершения смены, можно выбрать для работы подходящий район и график, отточить навыки общения и лучше узнать город. Минусы: не все прохожие с радостью откликаются на действия промоутеров, иногда приходится работать в неудобных ростовых костюмах, требуется вести фотоотчет и носить сумки с рекламным материалом»,— отмечают аналитики «Авито Работы».

Если студенты имеют неплохую физическую подготовку, то могут устроиться грузчиками или разнорабочими. На сегодняшний день в Челябинской области около 800 подобных предложений. За смену в среднем можно получить до 1500 рублей. Также встречаются предложения вахтовой работы, где и заработная плата выше, и жилье с питанием предоставляются. Плюсы работы грузчиком — ежедневные выплаты, выбор удобного времени и возможность привести себя в хорошую спортивную форму. Среди минусов — в большинстве случаев придется трудиться в запыленных помещениях и на загрязненных территориях, риск травмирования.

Охотно студентов принимают в продажи. Южноуральцы могут выбрать любую из 500 предложенных вакансий и устроиться кассиром, работником торгового зала, продавцом-консультантом или мерчендайзером.

«Кандидаты без опыта могут подыскать вакансии с оплачиваемой стажировкой. Зарплаты начинающих продавцов варьируются от 15 000 до 40 000 рублей в месяц и увеличиваются за счет выполнения планов продаж. Плюсы: можно подобрать место недалеко от дома, карьерный рост и хорошие скидки на продукцию, летняя подработка может стать постоянным трудоустройством. Минусы: приходится работать в выходные и праздничные дни, много времени проводить на ногах и трудиться под девизом „Клиент всегда прав“ несмотря на поведение покупателей»,— уточняют сотрудники сервиса «Авито Работа».

Более 180 вакансий предлагают студентам работу операторами call-центра. Совершать звонки можно как из дома — при этом работодатель компенсирует расходы на связь, — так и из офиса. Средняя заработная плата составляет 25 тысяч рублей в месяц, дополнительно начисляются различные бонусы и премии. Работая оператором call-центра, можно научиться вести переговоры или приобрести опыт активных продаж. Однако при работе из дома понадобится обеспечить тишину и стабильный интернет. Кроме того, иногда нужно быть на связи по 10—12 часов.



Еще один вариант для тех студентов, кто не боится «черной работы», — вакансии мойщиков и уборщиков. Найти подработку можно в компаниях, расположенных неподалеку от дома, или, наоборот, наводить порядок в вагонах поездов дальнего следования. На такую работу чаще всего принимают парней. За смену можно получить от 1000 до 2000 рублей. Среди плюсов — возможность слушать музыку и аудиокниги, посудомойщикам предоставляется бесплатное питание, из минусов — вероятность возникновения аллергии на моющие средства и отсутствие карьерного роста.

Меньше всего объявлений в Челябинской области о найме сотрудников ресторанов быстрого питания — всего 70. Обычно новичкам помогают оформить медицинскую книжку, оплачивают стажировку и обучают всем необходимым навыкам. Зарплата рассчитывается исходя из количества отработанных часов, в среднем получается около 25 000 рублей в месяц. Плюсы: гибкий график, бесплатное питание на рабочем месте, шанс подняться по карьерной лестнице до директора кафе. Минусы: весь день придется работать на ногах, в некоторых сетях применяется жесткая система штрафов. Кроме того, обедая фастфудом, можно незаметно прибавить в весе.

«Предложений много, за год их количество выросло в два раза. И все они позволяют заработать пусть не очень большие деньги, но зато быстро и достаточно просто. Южноуральские предприятия и организации обещают выплачивать работникам из числа студентов от 20 000 до 50 000 рублей в месяц»,— отмечает региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина.

Что касается самих студентов, то при поиске работы они предпочитают максимальную простоту и чаще всего занимаются вопросами трудоустройства через смартфоны, а с работодателями общаются в чатах приложений.