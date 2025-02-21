Летом в центре Челябинска появятся платные парковки

Первый этап предусматривает 1 550 мест

Летом 2025 года в центре Челябинска заработают первые платные парковки. Их стоимость — 30 рублей в час, однако есть и те, кого от уплаты могут освободить. Презентация проекта платного парковочного пространства прошла в гордуме.

Проект планируют реализовать в три этапа. На первом в Челябинске появится 1550 платных парковочных мест в центральной части города: на проспекте Ленина, улицах Цвиллинга, Тимирязева, Васенко, Елькина, Сони Кривой, Пушкина, Карла Либкнехта, а также Театральной и Привокзальной площадях.





Фото: администрация Челябинска

Режим работы платной парковки — в будние дни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни плата взиматься не будет. Один час будет стоить 30 рублей. В случае неуплаты предусмотрен штраф — 1000 рублей. Правда, в данный момент уже готовится внесение изменений в пункт 15 статьи 3 закона «Об административных правонарушениях в Челябинской области» в части повышения штрафа до 2000 рублей.

Для автомобилей инвалидов, экстренных служб и участников Великой Отечественной войны парковка будет бесплатной. При этом для всех посетителей за первые 15 минут плата взиматься не будет.

В администрации города также сообщили, что перечень льготных категорий может быть расширен и от платы за парковку освободят многодетные семьи и ветеранов боевых действий.

Конкурс на оператора будет объявлен в марте 2025 года. Запустить проект платного парковочного пространства планируют в июле-августе 2025 года.

Реализовать все этапы — а всего их будет три — планируется до 2029 года. К этому времени платных стоянок в столице Южного Урала должно стать 10 тысяч.





Фото: администрация Челябинска

Челябинск остался одним из последних крупных городов, где этот проект не осуществлен. К его преимуществам относят развитие системы общественного транспорта, увеличение мобильности жителей и гостей города, повышение безопасности дорожного движения за счет снижения трафика и усиления контроля.

Запустить этот проект в столице Южного Урала планировали в июле 2022 года, потом в ноябре того же года. В то время ожидалось утверждение финансирования, поэтому организацию стоянок перенесли на август 2023 года. Но и тогда платных парковок не появилось, потому что проект отправили на доработку.

Пилотные платные парковки размещались в центре Челябинска — в сквере на площади Революции, напротив мэрии и возле управления ЮУЖД. По итогам тестовой эксплуатации в 2022 году администрации предоставляли отчет, который подтверждает эффективность работы оборудования.