Летом в Металлургическом районе Челябинска появится новый сквер

Проект общественного пространства составляли с учетом мнения жителей

В Металлургическом районе Челябинска начали благоустройство на пересечении улиц Черкасская и Пети Калмыкова. Объект должны сдать уже в августе. Обновляют также парк «Металлург» и некоторые дворы. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Проект нового сквера создавался вместе с жителями летом прошлого года. Челябинцев тогда просили проголосовать за уместность различных зон и объектов. Итоговый проект стал победителем голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». В конце 2022-го с подрядчиком заключили контракт на 27,8 миллиона рублей, с 17 апреля начались земляные работы.





В новом общественном пространстве появятся детские и спортивные площадки, продуманы тропиночные сети и освещение. Запланировали также высадить 46 деревьев и почти 1,4 тысячи кустарников.

«Это одно из любимых мест, которое просили благоустроить жители микрорайонов. Подрядчик — проверенный, есть опыт успешных проектов в городе, поэтому нет сомнений, что уже к середине августа они справятся и сделают еще один хороший островок отдыха и прогулок для жителей Металлургического района», — отметила глава Челябинска Наталья Котова.

Благоустраивают также парк «Металлург». Здесь идет уже второй этап работ. Контрактов заключено более чем на 235 миллионов рублей.

«Многое уже удалось сделать, например, самый крупный в городе скейт-парк. Уже завершены фасадные работы, готовятся основы под спортивные площадки, обустраиваются тропинки по тем маршрутам, где много лет ходили люди. В принципе, все в парке создается для того, чтобы сделать единый удобный комплекс для отдыха, прогулок и досуга», — поделилась Наталья Котова.





Уже к концу июня в парке закончат делать тропинки, отремонтируют фонтан и танцевальную площадку, установят площадку с детскими силовыми тренажерами и обустроят дендрарий.

По словам мэра, подрядчикам поставили задачу выполнить все работы ко Дню города — 10 сентября.

Также в городской администрации отметили, что в этом году в Металлургическом районе благоустроят 12 дворов. На эти работы потратят 37,4 миллиона рублей.