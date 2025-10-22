Летом 2025 года на водоемах Челябинской области погибли 35 человек

Трагедии были зафиксированы в 15 муниципалитетах региона

Тридцать пять человек погибли на водоемах Челябинской области минувшим летом, сообщил замначальника регионального главка МЧС Александр Ильин на заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).

«Трагедии были зафиксированы в 15 муниципалитетах. Основными местами гибели людей остаются реки (38%) и озера (35%). Большинство несчастных случаев происходят в выходные дни, и частой их причиной становится купание в нетрезвом состоянии», — говорилось, в частности, в докладе.

Показатель гибели на воде в этом году на 5,4% ниже, чем в 2024-м, отмечено снижение детской смертности. Власти связывают положительную динамику с активной работой по обустройству безопасных зон отдыха:

«По ежегодной статистике, большинство трагедий случаются на необорудованных местах, поэтому власти региона делают все, чтобы в распоряжение жителей поступало все больше современных, безопасных мест отдыха. Так, за сезон 2025 года было введено в эксплуатацию 203 пляжа, из них 31 детский».

Завершая обсуждение, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин обозначил приоритетную задачу — стремиться к нулевой гибели на водных объектах.

«Мы понимаем сложность задачи, ведь у нас огромное количество рек, озер и прудов, но ее решение зависит от каждого жителя области. Необходимо обеспечить высокий уровень информированности, воспитания культуры безопасности у детей, усилить контроль и работу спасательных служб», — подчеркнул вице-губернатор.