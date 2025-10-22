Тридцать пять человек погибли на водоемах Челябинской области минувшим летом, сообщил замначальника регионального главка МЧС Александр Ильин на заседании рабочей группы комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС).
«Трагедии были зафиксированы в 15 муниципалитетах. Основными местами гибели людей остаются реки (38%) и озера (35%). Большинство несчастных случаев происходят в выходные дни, и частой их причиной становится купание в нетрезвом состоянии», — говорилось, в частности, в докладе.
Показатель гибели на воде в этом году на 5,4% ниже, чем в 2024-м, отмечено снижение детской смертности. Власти связывают положительную динамику с активной работой по обустройству безопасных зон отдыха:
«По ежегодной статистике, большинство трагедий случаются на необорудованных местах, поэтому власти региона делают все, чтобы в распоряжение жителей поступало все больше современных, безопасных мест отдыха. Так, за сезон 2025 года было введено в эксплуатацию 203 пляжа, из них 31 детский».
Завершая обсуждение, заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин обозначил приоритетную задачу — стремиться к нулевой гибели на водных объектах.
«Мы понимаем сложность задачи, ведь у нас огромное количество рек, озер и прудов, но ее решение зависит от каждого жителя области. Необходимо обеспечить высокий уровень информированности, воспитания культуры безопасности у детей, усилить контроль и работу спасательных служб», — подчеркнул вице-губернатор.