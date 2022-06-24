Лето — все? В Челябинской области похолодает до +15 градусов

Ученый-климатолог оценила вероятность возвращения тепла

С тем, что жаркого лета на Южном Урале уже не будет, смирились все. Но на этой неделе все-таки потеплело до +30. И вот опять синоптики обещают похолодание. Дневная температура должна опуститься до +15 градусов. Значит, лето закончилось? Такой вопрос мы задали профессиональному климатологу — доценту кафедры биоэкологии ЧелГУ Екатерине Пестриковой.

Екатерина Ивановна признает, что это лето в Челябинской области аномально прохладное и дождливое, но призывает не терять веру в лучшее, так как все долгосрочные прогнозы сбываются только на 80% и из-за туч в любой момент может выглянуть солнце.

«Про июнь на Южном Урале говорят: еще не лето. Про август: уже не лето. Самым теплым летним месяцем всегда считался июль. Так что будем надеяться, что тепло еще вернется, ведь даже в самое плохое лето у нас бывает две недели хорошей погоды»,

— говорит Екатерина Пестрикова.

В норме в июле дневная температура держится на уровне +22…+24 градуса. Ночью столбик термометра опускается до +17…+18. Однако в Гидрометцентре России считают, что в этом году июль будет на пару градусов холоднее нормы и довольно дождливым.

Температурный режим в Челябинской области будет зависеть от воздушных масс, которые принесет ветер. С запада с разницей в два-три дня к нам приходит московская погода. Но следить за столичным прогнозом не стоит.

«Московская погода идет в Екатеринбург. А мы находимся за горами и ближе к Казахстану. К нам очень часто вторгаются потоки воздуха с юга, севера и востока. Вот и в июле, я думаю, Южный Урал переживет „температурные качели“»,

— говорит климатолог.

При такой погоде челябинцы даже смогут купаться в местных озерах.

«У воды огромная теплоемкость. Озера медленно нагреваются, однако и остывают они не сразу. Поэтому иногда даже в прохладные дни купаться в наших озерах бывает комфортно»,

— замечает ученый.

Екатерина Пестрикова считает, что в качестве компенсации за прохладное лето природа может подарить южноуральцам теплый сентябрь. Это еще один сложный закон природы, которая любит сталкивать разные аномалии. Если лето холодное — жди теплой осени, если дождливо — в сентябре будет сухо.

«Сама я верю только в одну примету. Если дым от костра идет вверх, значит, погода будет хорошей. Но она предсказывает погоду на сутки, а не на сезон»,

— добавляет наш собеседник.

Ориентироваться на народные приметы не стоит. Почти все они создавались крестьянами в центральной части России и не подходят для оценки погоды на Южном Урале.

Напомним, в эту субботу, 25 июня, Гидрометцентр обещает +25 градусов, а в воскресенье похолодает до +17...+19 градусов. Такая температура установится на неделю. Также синоптики обещают облачность и кратковременные дожди.