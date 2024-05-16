﻿Лето в загородном районе Челябинска откроет фестиваль «ТвояЭкология. Западный берег»

Принять участие в масштабном мероприятии можно бесплатно

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В эту субботу, 18 мая, на территории «ИТ-лицея Привилегия» состоится первый экологический фестиваль «ТвояЭкология. Западный берег» (0+). Весь день, с 10:00 до 18:00, для гостей будут работать зоны мастер-классов, эко-активностей, лекций, ярмарки, фуд-маркета. Организатором выступает компания АО «АПРИ», также в подготовке участвуют экологи Челябинской области.

Также посетители фестиваля смогут сфотографироваться на яркой фотозоне, сделать аквагрим, поучаствовать в конкурсах и получить за это призы. А в течение всего дня на сцене будут выступать музыканты с известными хитами.





«АО „АПРИ“ впервые проводит экологический фестиваль, и мы уверены, что он станет настоящим праздником, запоминающимся событием для жителей и гостей Западного. Наша компания уделяет пристальное внимание бережному отношению к окружающей среде, сохраняет и развивает экосистему на территории своей застройки. И мы очень ценим включенность в эти процессы жителей наших микрорайонов. Надеемся, что фестиваль наполнит экологическую деятельность новыми смыслами, подарит ценные знания, научит чему-то новому и полезному, и откроет лето 2024 года»,— отметил заместитель генерального директора по коммуникациям АО «АПРИ» Олег Гришанков.

На фестивале также подведут итоги экологических мероприятий, которые проходили в ИТ-лицее в течение учебного года. Отличившихся юных эко-активистов наградят специальными призами.

«Мы уделяем большое внимание экоповестке. Наши дети и их родители регулярно участвуют в различных экологических акциях, собирают пластиковые крышки, макулатуру и другое вторсырье. Ребята выступают на конкурсах со своими экоинициативами. Поэтому неслучайно, что такой фестиваль проходит именно на нашей территории»,— поделилась директор «ИТ-лицея Привилегия» Лилия Емельянова.

В течение всего дня ведущие экологи Челябинской области прочитают интересные лекции: простым и понятным языком они расскажут об итогах исследований экосистемы, о способах переработки вторсырья в мегаполисе, а также о неожиданных находках растений и животных на западном берегу Шершней.

Отдельный лекционный блок будет посвящен правильному питанию и здоровому образу жизни. Также слушателям расскажут, как спорт может помочь восстановить здоровье.

Помимо этого, на фестивале будут представлены уникальные и разнообразные экологические мастер-классы.

«Гости фестиваля смогут познакомиться с такими способами переработки отходов, которые ранее были представлены только в Москве. На каждом мастер-классе участники смогут не только познакомиться с новым способом переработки, но и унести сделанный собственными руками памятный сувенир»,— рассказала руководитель рабочей группы экосовета Челябинской области Анна Карпелюк.

Фестиваль состоится на территории «ИТ-лицея Привилегия» 18 мая с 10:00 до 18:00. Торжественное открытие начнется в 11:00. Участие — бесплатное.

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