«Лето» в «Мегаполисе» откроется 5 июня!

Совсем скоро, уже в начале июня, состоится долгожданное открытие уникального термального курорта «Лето» в самом сердце Челябинска

Курорт разместится сразу на трех этажах КРК «Мегаполис». На крыше гостей ожидает главная изюминка проекта — большой бассейн под открытым небом с панорамным обзором на новую набережную. Здесь же будут детский бассейн, pool bar, кафе, пляж, 4 бани различной тематики и «иглу» — домики для дружеских посиделок и праздников.

Ниже этаж лобби: гостевой вход, кассовая зона, раздевалки, душевые и магазин купальных принадлежностей.

А на самом нижнем уровне термального курорта будут два бассейна: взрослый с гидромассажем и детский с игровой зоной, а также ресторан, две бани и два хаммама.





Бани комплекса отличаются как по тематике и оформлению, так и по температуре и влажности. Все люди разные — и в проекте постарались учесть все возможные предпочтения гостей. В течение всего дня здесь планируются банные церемонии, чтобы процесс пребывания в банях был не только полезным, но и интересным. Их посещение для гостей курорта бесплатное.

Комплекс предполагает круглогодичную работу — даже открытые бассейны на крыше всесезонные и подогреваемые.





К детям в термальном курорте «Лето» особое отношение: рядом с каждым взрослым бассейном будет детский, чтобы ребенок мог резвиться в непосредственной близости к родителям и под присмотром.

Не стоит забывать и про сам обновленный «Мегаполис» со всеми его развлечениями, Гастропарком и Мягким кинотеатром. Тот самый случай, когда симбиоз развлекательного комплекса и термального курорта представляет невероятное количество сочетаний видов отдыха под одной крышей.





Сейчас в термальном курорте «Лето» вовсю готовятся к встрече гостей: заканчиваются последние приготовления. А пока мы предлагаем ознакомиться с фотографиями с площадки — комплекс, действительно, получился очень красивым и совсем скоро, 5 июня, он откроет свои двери для всех челябинцев и гостей города!





Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» (Свердловский пр., 51а), 24-000-24, летотермы.рф, vk.com/letotermy.