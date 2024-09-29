Лето в конце сентября: на Южный Урал придет 25‑градусное тепло

Ночью местами сохранятся заморозки

Последний день сентября, кажется, решил вернуть жителей Челябинской области в лето: местами воздух в регионе прогреется до +25 градусов. Погода по-прежнему сохранится сухой и со слабым ветром, а также с ночными заморозками, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

По области предстоящей ночью ожидается от +3 до +8 градусов, местами возможны заморозки до −3 градусов. Дневной прогрев составит +20…+25 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер сохранит западное направление и будет слабым, при этом возможны порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске ночью будет +6…+8 градусов, днем — до +22 градусов. Переменная облачность, также без дождей. Ветер юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.