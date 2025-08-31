Лето в Челябинской области завершится ливнями со штормовым ветром

На юге региона будет тепло, на севере — холодно

Сегодня, 31 августа, тепло по территории Челябинской области будет распределяться неравномерно: на севере может быть всего +14°С, а на юге — до +27°С. День выдастся дождливым и ветреным, сообщили синоптики челябинского Гидрометеоцентра.

Воздух в Челябинске может прогреться до +16. Дождь. Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду.

В Магнитогорске ожидаются 24°С тепла и облачная погода с прояснениями. Осадков быть не должно.

В Миассе дождь остудит воздух до +13°С. Ветер слабый, но с порывами.

В Златоусте также +13°С и пасмурно. Небольшой дождь возможен лишь ночью. Ветер юго-восточный, до 3 метров в секунду.

Жителям Бредов синоптики обещают летнее тепло: воздух прогреется до +25°С. Без осадков. Ветер разгонится до 12 метров в секунду.

В Троицке день выдастся дождливым. Градусники покажут +17°С. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Нязепетровске, Карабаше и Снежинске ожидается всего +11°С и дождь. Здесь почти без ветра.

В целом температура в регионе будет варьироваться от +14 до +27°С. Пасмурно, дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, вероятны порывы до штормовых 20 метров в секунду.