Лето в Челябинской области начнется с 34‑градусной жары и гроз

Рассказываем о погоде в предстоящие выходные

В Челябинской области 31 мая сохранится аномально жаркая погода без осадков. В воскресенье, 1 июня, воздух может прогреться до +34°C, местами пройдут небольшие дожди с грозами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В выходные очаг высокого давления продолжит определять жаркую погоду в регионе. Но с поступлением влаги с юго-запада активизируется образование облачности, что повысит вероятность возникновения локальных осадков», — рассказали синоптики.

В субботу в Челябинской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью температура воздуха будет варьироваться в пределах от +6 до +15°C, днем — от 28 до 33°C. Ветер преимущественно западный, от 2 до 7 метров в секунду, днем возможны порывы до 10 метров в секунду.

В воскресенье в регионе температура воздуха может подняться до +34°C. Местами небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске в субботу также без осадков и максимум +31°C. В воскресенье пройдет слабый дождь с грозой. Градусники покажут до +32°C. Ветер слабый.